O valor da produção obtido pelas lavouras será, segundo estimativas do Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro, 812,1 mil milhões de reais (150,3 mil milhões de euros) e o da pecuária de 336,6 mil milhões de reais (62,3 mil milhões de euros).

"O ranking dos produtos de acordo com o seu desempenho é formado por soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão. Esses produtos respondem por 82% do VBP [Valor Bruto da Produção Agropecuária] das lavouras de 2023", indicou o Governo brasileiro em comunicado.

As exportações brasileiras de produtos agropecuários atingiram um recorde no primeiro semestre do ano e chegaram aos 73,62 mil milhões de euros, de acordo com dados oficiais.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil este valor representa um aumento de 4,5% em comparação com o primeiro semestre de 2022.

Só no mês de junho, o agronegócio brasileiro, um dos maiores do mundo, registou exportações de 13,82 com "recordes observados em soja em grãos (valor e quantidade), açúcar de cana em bruto (valor), carnes bovina e de frango in natura (recordes em quantidade) e celulose (recorde em quantidade)".

A participação das exportações do agronegócio no total da balança comercial de junho foi de quase 52%.

