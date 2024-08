Num dia marcado pela publicação de diversos indicadores macroeconómicos, pelas 09:15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,38% para 506,01 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,10%, 0,18% e 0,59%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,38% e 1,00%, respetivamente.

Depois de abrir a cair, a bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando pelas 09:15 o principal índice, o PSI, a avançar 0,06% para 6.615,94 pontos.

Na Europa, os investidores estavam pendentes da divulgação de dados do PIB do Reino Unido, que cresceu 0,6% no segundo trimestre.

Em Wall Street, os principais índices fecharam na quarta-feira a verde, depois de se saber que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA caiu uma décima em julho, para 2,9%.

Estes são os melhores dados de inflação desde março de 2021, aumentando as expectativas de que a Reserva Federal dos EUA (Fed) comece a cortar as taxas de juro em setembro.

Neste contexto, o Dow Jones subiu 0,61%, o S&P 500, 0,38% e o tecnológico Nasdaq 0,03%.

Hoje são publicados nos EUA outros indicadores macroeconómicos relevantes, como a produção industrial e as vendas a retalho.

Na Ásia, com Seul fechada por ser dia feriado, Tóquio subiu 0,78% e Xangai, 0,94%.

No Japão foi publicado o PIB do segundo trimestre, que cresceu 0,8% em termos trimestrais graças à recuperação do consumo, do investimento imobiliário e das exportações.

Já na China foi conhecida a evolução da produção industrial, que cresceu 5,1% em termos homólogos em julho, uma percentagem inferior à do mês anterior.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,194%, face a 2,179% na quarta-feira.

Fora dos mercados bolsistas, os preços do petróleo estão a recuperar após descidas recentes.

O Brent, petróleo bruto de referência na Europa, abriu em alta de 0,6%, a cotar-se em torno de 80,2 dólares por barril.

O preço do ouro, um dos ativos refúgio, subiu 0,5%, para 2.492 dólares por onça.

A nível cambial, o euro, que na quarta-feira ultrapassou os 1,1 dólares pela primeira vez desde janeiro, permanecia acima desse nível.

