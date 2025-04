A Bolsa de Xangai desceu 245,43 pontos para 3.096,58, enquanto a Bolsa de Shenzhen caiu 1001,23 pontos para 9.364,5.

Os dois índices viram assim evaporar-se os ganhos acumulados desde setembro passado, quando os anúncios de estímulo económico das autoridades chinesas levaram o índice a máximos não vistos desde 2023.

As perdas nas bolsas da China continental ocorreram num dia em que outras bolsas asiáticas também registaram quedas significativas, a maior de sempre no caso do índice de referência da Bolsa de Valores de Taipé, o Taiex.

Os mercados reagiram ao aumento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Pequim lançou na passada sexta-feira várias contramedidas às taxas anunciadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

As medidas de Pequim incluem taxas de 34% sobre produtos oriundos dos EUA, sanções contra empresas norte-americanas, restrições à exportação de certas terras raras ou a abertura de investigações antimonopólio e 'antidumping' contra empresas e produtos norte-americanos.

O Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, sublinhou hoje, em editorial, que a aplicação pelos Estados Unidos de uma taxa adicional de 34% sobre as importações chinesas, a somar às anteriores taxas de 20%, significará uma "redução do comércio bilateral" com os EUA e "um impacto negativo a curto prazo nas exportações".

JPI // SB

Lusa/Fim