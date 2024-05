Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subiu 0,44% para 39.732,80 pontos e o tecnológico Nasdaq progrediu 0,47% para 16.590,32 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu turno, cresceu 0,42% para 5.269,34 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Nasdaq a subir 0,75%, atingindo um recorde de 16.511,18 pontos.

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos desacelerou, pela primeira vez desde janeiro, para 3,4% em abril, contra 3,5% em março, anunciou hoje o departamento do Trabalho dos Estados Unidos.

O departamento do Trabalho dos Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics, BLS) informou hoje que os preços no consumidor subiram em cadeia 0,3% em abril, contra 0,4% em março.

A inflação subjacente, o principal dado analisado pela Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), caiu duas décimas de ponto percentual em termos homólogos para 3,6% em abril.

Depois de onze subidas desde março de 2022, a Fed mantém as taxas de juro desde julho do ano passado num intervalo entre 5,25% e 5,5%, o nível mais elevado desde 2001.

