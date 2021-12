Às 15:00 (hora de Lisboa), o Dow Jones subia 87,56 pontos, para 36.014,99, enquanto o S&P 500 ganhava 0,12% ou 5,58 pontos, para 4.715,43.

Por sua vez, o índice Nasdaq, no qual estão listadas as empresas de tecnologia com maior valorização, caiu ligeiramente 0,42% ou 65,97 pontos, para 15.499,61.

O mercado bolsista de Nova York foi estimulado pelo anúncio da Fed, na quarta-feira, que confirmou que vai acelerar a redução do seu programa de compra de títulos, estímulo económico que lançou para fazer face à crise provocada pela pandemia de covid-19.

Da mesma forma, o banco central dos Estados Unidos deixou as taxas de juros inalteradas, por enquanto, no intervalo entre 0% e 0,25%, apesar de a inflação se ter fixado em 6,8%, em novembro, o valor mais alto em quase 40 anos, no país.

Entre os 30 listados no Dow Jones, destacaram-se os crescimentos da IBM (2,2%), Caterpillar (2,06%), Amgen (1,99%) e Dow (1,87%), enquanto os mais afetados foram Salesforce (-1,18%), Home Depot (-1,15%) e Walgreens (-0,4%).

