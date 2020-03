Bolsa de Tóquio ganha 7,13% no fecho da sessão

A bolsa de Tóquio fechou hoje em forte alta, apoiada pelo recuo do iene, as intervenções do Banco do Japão e as novas medidas da Reserva Federal norte-americana para amortecer o impacto da pandemia da covid-19

