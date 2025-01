Também o segundo indicador, o Topix, abriu a subir 0,1% para 2.754,99 pontos, no início da sessão, com as ações a ganharem pelo quinto dia consecutivo. Na semana, o índice subiu 2,8%.

A Recruit Holdings Co. foi a empresa que mais contribuiu para o ganho do índice, aumentando 0,7%. A TerraSky Co. teve o maior aumento, subindo 3,3%.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

