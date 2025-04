Vinte minutos após a abertura da sessão em Tóquio, o principal índice, o Nikkei estava a ganhar 8,88%, para 34.432,07 pontos.

O segundo indicador, o Topix, também ganhou 8,01% para 2.537,51 pontos, pouco depois do início da sessão.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

Donald Trump anunciou na quarta-feira a suspensão por 90 dias da aplicação das taxas a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais.

O dirigente afirmou que "mais de 75 países chamaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos do Comércio, do Tesouro e o USTR [Escritório do Representante de Comércio dos EUA], para negociar uma solução para os assuntos que estão a ser discutidos em relação ao comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação de moeda, e tarifas não monetárias".

Trump tinha anunciado, na semana passada, o agravamento das taxas sobre as importações para os Estados Unidos oriundas de 184 países e territórios.

