Bolsa de São Paulo paralisa operação após queda de mais de 10%

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em que são negociados ativos das maiores empresas do Brasil, interrompeu hoje por 30 minutos as operações após uma queda de mais de 10% causada pela quebra nos preços do petróleo.

Lusa

