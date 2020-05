À 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,12% para 25.273,21 pontos, mas o tecnológico Nasdaq recuava 0,78% para 9.267,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,81% para 3.015,49 pontos.

A maioria dos setores seguia em terreno positivo, com destaque para os ganhos no setor financeiro (3,51%) e no industrial (2,83%).

A proposta do Fundo de Recuperação, que os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) encarregaram a Comissão Europeia de formular associada a uma proposta revista do orçamento plurianual da UE para 2021-2027, foi hoje apresentada pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

No seu discurso, Von der Leyen sublinhou que o Fundo de Recuperação de 750 mil milhões que hoje propõe aumentará o "poder de fogo" da UE contra a crise da covid-19 para os 2,4 biliões de euros.

A bolsa nova-iorquina encerrou em alta, na terça-feira, com os investidores otimistas perante a reabertura progressiva da economia e as investigações para uma vacina contra a covid-19.

O índice Dow Jones Industrial Average subiu 2,17%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,17% e o alargado S&P 500 progrediu 1,23%.

