Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,43% para 42.637,15 pontos e o Nasdaq descia 0,19% para 18.246,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,16% para 5.789,02 pontos.

Hoje, os bancos Wells Fargo e JPMorgan Chase apresentaram resultados trimestrais.

Nos primeiros nove meses, o JPMorgan, maior banco norte-americano, acumulou um lucro de 44.466 milhões de dólares (cerca de 40.652 milhões de euros), um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2023. O banco liderava as subidas no índice Dow Jones ao avançar 5,03%.

O Wells Fargo, o terceiro maior banco dos Estados Unidos, anunciou que teve um lucro de 14.643 milhões de dólares (13.383 milhões de euros) até setembro, menos 7% do que em igual período do ano anterior. As ações do banco subiam 4,5%.

Também a gestora de ativos BlackRock anunciou hoje que o seu lucro aumentou 2% no terceiro trimestre deste ano, para 1.600 milhões de dólares (1.464 milhões de euros), face a idêntico período do ano fiscal anterior. As suas ações subiam 2,39%.

O preço do barril de petróleo do Texas baixava 0,87% para 75,19 dólares, com o mercado atento à situação no Médio Oriente.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa após a divulgação de dados da inflação, que foram piores do que o esperado.

A taxa de inflação homóloga continuou a abrandar em setembro nos Estados Unidos e ficou em 2,4%, contra 2,5% em agosto, segundo o índice de preços CPI publicado pelo Departamento do Trabalho.

As previsões apontavam para um abrandamento maior, ou seja, os analistas antecipavam que a inflação ficasse em 2,3%.

