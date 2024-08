Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,41% para 39.285,32 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 0,20% para 16.625,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 seguia com uma ligeira variação positiva de 0,03% para 5.321,20 pontos.

A praça nova-iorquina viveu na passada segunda-feira uma sessão marcada pela turbulência, terminando com uma forte queda, devido aos receios de uma recessão nos Estados Unidos, mas os dados laborais publicados na quinta-feira, com uma diminuição das inscrições semanais para subsídio de desemprego, permitiram uma recuperação. O Dow Jones subiu 1,76%, o S&P 500 avançou 2,30% e o Nasdaq 2,87%.

Segundo analistas citados pela agência EFE, os grandes fundos aproveitaram as quedas da bolsa para comprar ações a um preço mais barato, o que levou aos ganhos da sessão anterior.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos baixava para 3,93% e o preço do barril de petróleo do Texas também descia para 76,04 dólares.

