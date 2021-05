Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,32% para 34.573,38 pontos e o Nasdaq avançava 0,37% para 13.787,56 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,28% e estava em 4.212,83 pontos.

Por setores, destacavam-se os ganhos das empresas ligadas à saúde (0,74%) e imobiliárias (0,64%) e, nas descidas, as mais prejudicadas eram as financeiras (-0,52%) e as industriais (-0,18).

O preço do barril de petróleo do Texas subia para 67,08 dólares e os juros da dívida do Tesouro a 10 anos descia para 1,598%.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou com o Dow Jones a avançar 0,41% e o Nasdaq a registar uma ligeira variação negativa de 0,01%, enquanto o S&P 500 somou 0,12%.

