De acordo com os dados do final da sessão, o Dow Jones Industrial caiu 461,68 pontos para 34.022,04, enquanto o S&P 500 caiu 1,18% ou 53,96 unidades, para 4.513.04.

O índice composto Nasdaq, que junta as principais empresas tecnológicas, desceu 1,83% ou 283,64 pontos, para 15.254,05.

A bolsa de Nova Iorque começou o dia com ganhos mas terminou em queda, após as autoridades norte-americanas terem comunicado o primeiro caso no país da nova variante do vírus que provoca a doença covid-19, que foi detetada na Califórnia.

O Dow Jones chegou a subir no seu melhor momento mais de 500 pontos, e moveu-se num intervalo de cerca de 1.000 unidades, refletindo a elevada volatilidade no mercado de ações.

A propagação da variante Ómicron do novo coronavírus levou incerteza aos mercados financeiros, já preocupados com a inflação e a retirada dos estímulos monetários implementados pela Reserva Federal.

A Moderna, fabricante de vacinas contra a covid-19, continuou hoje em queda e perdeu 11,87%, em reação às dúvidas do seu presidente sobre a eficácia da vacina contra a Ómicron, enquanto a rival Pfizer recuperou 1,77%.

Por setor, as perdas foram lideradas pelas comunicações (-1,99%) e bens não essenciais (-1,86%), enquanto apenas os serviços públicos (0,16%) se mantiveram à tona.

Entre as 30 empresas cotadas no Dow Jones, a maior perda foi para a Salesforce (11,74%) em reação a previsões comerciais consideradas fracas, apesar dos bons resultados trimestrais.

A Boeing (-4,88%), Dow Inc (-3,95%) e Walmart (-2,48%) também desceram.

No lado positivo, a Johnson & Johnson (1,38%), Procter & Gamble (1,24%) e Amgen (0,97%) subiram.

Em outros mercados, o petróleo bruto do Texas caiu para 65,10 dólares o barril, e no fecho da sessão o ouro subiu para 1.781,30 dólares a onça, o rendimento dos Título do Tesouro a 10 anos caiu para 1,422 % e o dólar ganhou terreno em relação ao euro, com uma taxa de câmbio de 1,314.

