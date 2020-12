Pelas 09:14 horas em Lisboa, das 18 cotadas no índice PSI20 português, 13 subiam, quatro desciam e uma, a Corticeira Amorim, mantinha-se inalterada, com a praça portuguesa a seguir as congéneres europeias, à exceção de Londres que está encerrada.

As ações da Altri subiam 2,93% para 5,27 euros, as do BCP valorizavam 2,18% para 0,13 euros e as da retalhista Jerónimo Martins avançavam 1,63% para 2,49 euros.

Ainda do lado dos ganhos, as ações da NOS recuperavam 0,35 para 2,86 euros, enquanto as da REN subiam 0,64% para 2,37 euros e as da EDP valorizavam 0,50% para 5,21 euros.

Em contraciclo estava a Galp a cair 0,09% para 8,79 euros e os CTT a recuarem 0,45% para 2,37 euros.

As bolsas de valores iniciaram a sessão no verde, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter assinado, após vários dias de bloqueio, um novo plano de estímulo dotado de 900.000 milhões de dólares (735.000 milhões de euros).

Os investidores estão também a reagir bem ao acordo alcançado na quinta-feira entre Londres e Bruxelas para regular as relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia, após o Brexit, e com o início no domingo de vacinação contra a covid-19 nos países membros da UE.

No entanto, os mercados continuam preocupados com a evolução da pandemia de covid-19, já que surgiu uma nova variante do novo coronavírus que é mais contagiosa.

Segundo analistas do Renta4Banco, a pandemia "continua a apresentar dados preocupantes, com o número de infeções e mortes a atingir picos em vários países e com a nova estirpe (inicialmente localizada no Reino Unido) a causar novas medidas restritivas em todo o mundo".

JS // EA

Lusa/Fim