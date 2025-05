O índice de referência PSI somou 0,19% para os 7.021,62 pontos, com nove das 15 cotadas a fechar no 'verde', cinco no vermelho e uma, a Jerónimo Martins, que divulga hoje os resultados, permaneceu inalterada.

A liderar os ganhos ficou a Mota-Engil, que avançou 4,56% para 3,95 euros, seguida pela Altri, que ganhou 1,99% para 6,21 euros, e pela Sonae, que subiu 1,77% para 1,15 euros.

Pela Europa, o dia foi negativo, com todas as principais praças a fechar no 'vermelho'. A bolsa de Paris recuou 0,91%, enquanto Milão se desvalorizou 0,62%, Frankfurt perdeu 0,57% e Madrid caiu 0,37%.

MES // CSJ

Lusa/Fim