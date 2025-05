O confronto entre 'águias' e 'leões' monopoliza a atenção, numa altura em que os rivais lisboetas estão empatados na liderança, a grande distância de FC Porto e Sporting de Braga, embrenhados na luta pelo terceiro lugar, a única posição relevante que, garantidamente, não pode ficar decidida nesta ronda.

O Sporting, atual campeão, entrará no relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, às 18:00, com a vantagem de continuar dependente de si para conquistar o 21.º título em caso de empate, mas só a vitória lhe permite assegurar antecipadamente o primeiro bicampeonato desde que alcançou o 'tetra', em 1954.

Se o triunfo por qualquer margem servirá para a equipa 'leonina' festejar na casa do maior rival, o Benfica necessita de se impor por dois ou mais golos de diferença para assegurar já no sábado o 39.º título, uma vez que perdeu por 1-0 no Estádio José Alvalade, na primeira volta.

O golo marcado nesse jogo pelo moçambicano Geny Catamo, aos 28 minutos, pairará sobre o dérbi lisboeta, que se repete duas semanas mais tarde, na final da Taça de Portugal, ainda que a vitória tangencial não deixe de colocar os 'encarnados' em posição privilegiada.

À exceção dos lesionados de longa data, o treinador Rui Borges conta com uma equipa na máxima força, na qual se destaca o avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga, com impressionantes 38 golos, enquanto o suíço Zeki Amdouni pode ser baixa na formação benfiquista, orientada por Bruno Lage.

Na última jornada, Benfica e Sporting defrontam adversários complicados, mas sob pressupostos muito diferentes: a equipa da Luz desloca-se ao terreno de um Sporting de Braga em luta com o FC Porto pelo terceiro lugar e a presença direta na Liga Europa, enquanto o Sporting recebe o Vitória de Guimarães, provavelmente, já com o quinto lugar garantido.

Os portuenses, a viverem uma época conturbada, apanharam os bracarenses na ronda anterior e, uma vez que estão em igualdade no confronto direto (o FC Porto ganhou em casa por 2-1 e o Sporting de Braga impôs-se no seu estádio por 1-0), o último lugar do pódio só poderá atribuído dentro de uma semana.

Os 'dragões' disputam no domingo o dérbi da cidade do Porto, no recinto do Boavista, 16.º e antepenúltimo classificado, a necessitar de todos os pontos possíveis para evitar a despromoção, enquanto os 'arsenalistas' visitam o Casa Pia, tranquilo oitavo posicionado.

Os 'axadrezados' partem para a reta final do campeonato em igualdade com o AVS, 17.º e penúltimo colocado, que substituiu Rui Ferreira por José Mota no comando técnico, e o lanterna-vermelha Farense, todos a cinco pontos de distância do Estrela da Amadora, 15.º e primeira equipa acima da zona vermelha, mas ainda não totalmente a salvo.

A vitória do Boavista sobre o FC Porto, no jogo de encerramento da 33.ª jornada, aliada a um triunfo do Estrela da Amadora na receção ao AVS e à derrota do Farense em Guimarães, também no domingo, condenará de imediato avenses e algarvios à despromoção, enquanto os 'axadrezados' teriam de disputar o play-off de manutenção com o terceiro classificado da II Liga.

O Farense não terá tarefa fácil no estádio do Vitória de Guimarães, que ocupa o quinto lugar, com três pontos de vantagem sobre o Santa Clara, sexto, e vantagem no confronto direto, pelo que apenas terá de repetir o resultado dos açorianos na receção ao Famalicão para assegurar o último posto europeu, de acesso possível à Liga Conferência.

Programa da 33.ª jornada:

- Sábado, 10 mai:

Nacional - Rio Ave, 15:30

Santa Clara - Famalicão, 15:30

Benfica - Sporting, 18:00

Casa Pia - Sporting de Braga, 20:30

Gil Vicente - Arouca, 20:30

- Domingo, 11 mai:

Estrela da Amadora - AVS, 15:30

Moreirense - Estoril Praia, 18:00

Vitória de Guimarães - Farense, 18:00

Boavista - FC Porto, 20:30

RPC // JP

Lusa/Fim