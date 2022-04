Das 15 cotadas que integram este índice, cinco subiram e 10 baixaram, com as retalhistas Sonae SGPS (-2,50% para 1,02 euros) e Jerónimo Martins (-2,44% para 21,20 euros) no topo das descidas.

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos. Madrid subiu 0,69%, Milão 0,57%, Paris 0,37%, Londres 0,30% e Frankfurt 0,22%.

