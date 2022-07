Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em queda, com uma descida no índice PSI de 0,94% para 5.884,58 pontos, penalizado pelo setor da energia.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, seis ficaram no 'verde', nove desceram, tendo a EDP Renováveis liderado as quedas, ao desvalorizar-se 3,14% para 23,16 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com tendências contrárias, com Madrid e Frankfurt no vermelho e Paris e Londres em terreno positivo.

