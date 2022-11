Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou com uma subida de 0,80% no índice PSI, para 5.836,29 pontos, quando as principais bolsas europeias registaram ganhos mais expressivos, entusiasmadas com o abrandamento da inflação norte-americana.

Das 15 cotadas que integram o PSI, sete subiram e oito desceram.

As principais praças europeias terminaram com ganhos acima de 1%. Frankfurt subiu 3,51%, Milão 2,58%, Paris 1,96%, Madrid 1,15% e Londres 1,08%.

