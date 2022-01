Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o índice PSI20 a perder 1% para 5.595,94 pontos, pressionado pelas duas cotadas do grupo EDP, que lideraram de novo as descidas.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 15 desceram e quatro subiram.

As principais bolsas europeias também encerraram em baixa, com Milão a perder 1,80%, Paris 1,72%, Frankfurt 1,35%, Londres 0,88% enquanto Madrid registou apenas uma ligeira variação negativa de 0,01%.

