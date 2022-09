Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI a perder 1,82% para 5.678,63 pontos, em linha com as descidas do resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 desceram e só uma ficou em terreno positivo, a Galp, que avançou 1,04% para 10,10 euros.

O dia foi também negativo para as principais bolsas europeias. Paris caiu 1,87%, Frankfurt 1,84%, Madrid 1,24%, Londres 1,08% e Milão 1,07%.

