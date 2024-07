Segundo a BVC, os primeiros seis meses do ano foram os "mais dinâmicos" desde a sua criação, superando em mais de 5 vezes a média de transações nesse mercado (45) verificada nos períodos homólogos.

A nível dos registos anuais, a bolsa cabo-verdiana salientou que apenas em 2009 ocorreram mais transações no mercado secundário do que no 1º semestre de 2024, sendo que nem os números exatos das transações nem os valores arrecadados foram divulgados.

Do total das transações verificadas no 1.º semestre de 2024, mais de 90% envolvem as quatro empresas cotadas na bolsa, designadamente, o Banco Comercial do Atlântico (BCA), a Caixa Económica de Cabo Verde (CECV), a Empresa Nacional de Combustíveis (ENACOL) e a Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos (SCT).

Segundo o relatório e contas da empresa, durante todo o ano de 2023 ocorreram 117 operações de compra no mercado secundário, representando 160 milhões de escudos arrecadados (1,4 milhões de euros), a maioria (57,5%) no mercado da bolsa.

Outro dado que impactou "positivamente" na dinâmica do mercado secundário foi o aumento de 173 para 1.102 o número de acionistas da CECV, após a oferta pública de venda (OPV) das suas ações, num processo concluído em finais de fevereiro de 2024, avançou o BVC.

"Após a venda, a CECV registou um movimento recorde nas transações das suas ações no mercado secundário, sendo responsável por cerca de 31% do total das transações verificadas no 1.º semestre de 2024, ultrapassada apenas pela SCT com um peso de aproximadamente 37% do total das transações", frisou a mesma fonte.

O BVC disse acreditar que a "boa dinâmica" no mercado secundário deve-se, "em grande medida", à intensificação da divulgação e promoção das suas atividades da Bolsa.

"Não obstante o crescimento excecional das transações dos últimos tempos, a dinamização do mercado secundário contínua a ser um dos maiores desafios da BVC", alertou a bolsa, que espera imprimir maior rapidez neste mercado, ainda este ano.

Criada em maio de 1998, a BVC conta com quatro empresas cotadas, mas quer chegar às 10 até 2025.

RIPE // MLL

Lusa/Fim