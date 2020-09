A possibilidade consta do relatório e contas de 2019 do BIC-CV, detido pela empresária angolana Isabel dos Santos e que lucrou seis milhões de euros (mais 14,8% face a 2018), em que a administração aponta "desafios muito significativos" esperados para o banco ao longo de 2020.

"É intenção do conselho de administração do banco BIC e dos seus acionistas analisar seriamente a possibilidade de alargar a sua atividade no país, através de um banco comercial local com 'autorização genérica' para o exercício da sua atividade, pelo que antecipamos para muito breve uma concretização deste objetivo", lê-se na mensagem do presidente do conselho de administração, Fernando Teles, no relatório e contas.