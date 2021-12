"As nossas projeções, da equipa do Eurosistema, preveem um crescimento real do PIB [produto interno bruto] de 5,1% em 2021, 4,2% em 2022, 2,9% em 2023 e 1,6% em 2024", disse hoje Christine Lagarde na conferência de imprensa de apresentação das decisões de política monetária do BCE.

A presidente do BCE salientou que, "comparado com as previsões de setembro, as perspetivas foram revistas em baixa para 2022 e em alta para 2023", ano para o qual o BCE previa um crescimento económico de 2,1% em setembro.

