O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão de quarta-feira a 27,72 dólares, depois de Washington ter anunciado o pacote de estímulo económico de dois biliões de dólares (cerca de 1,8 biliões de euros), o maior da história dos Estados Unidos.

O valor do petróleo recuou nas últimas semanas devido à preocupação com a procura, numa altura em que os governos de todo o mundo aplicam medidas drásticas para manter o "distanciamento social" como maneira de conter a pandemia da covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até hoje.

