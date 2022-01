Cerca das 15:45 (hora de Lisboa), a cotação do crude do Mar do Norte, que é referência na Europa, para entrega em março estava a ser negociado a 89,78 dólares por barril, mais 1,79%, minutos depois de ter atingido os 90,02 dólares.

A tensão na Ucrânia e as implicações que um conflito com a Federação Russa pode ter no mercado energético voltou a impulsionar a cotação do barril.

