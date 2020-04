Bancos UBA e Letsego anunciam apoios a Moçambique Os bancos United Bank for Africa (UBA) e Letsego anunciaram apoios a Moçambique para ajudar na luta contra a pandemia de covid-19, adiantaram hoje as instituições. economia Lusa economia/bancos-uba-e-letsego-anunciam-apoios-a_5e8f8cb23ed6aa3189ff3dd1





De acordo com o UBA, Moçambique vai beneficiar de um fundo de 12,8 milhões de euros, que será distribuído por 20 subsidiárias do Grupo UBA, incluindo o país lusófono.

A ajuda será "em forma de financiamento aos governos locais ou doação de equipamentos críticos para a prevenção e proteção contra a pandemia", lê-se no comunicado.

Por seu turno, o banco Letsego disponibilizou 24 mil euros ao Ministério da Saúde (Misau) para a mesma finalidade.

"O fundo destina-se a apoiar os esforços nacionais na prevenção da propagação do vírus, no atendimento às pessoas infetadas pela doença", disse Carlos Nhamahango, diretor executivo do Banco Letsego, citado em comunicado.

Há 17 casos registados oficialmente por infeção pelo novo coronavírus em Moçambique, sem registo de mortes.

O país vive em estado de emergência durante todo o mês de abril, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações.

Durante o mesmo período, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 94 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

