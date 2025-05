A manutenção da taxa surge após o corte de 50 pontos percentuais em maio, sendo que a AMB já tinha cortado outros 50 pontos percentuais em março, quando desceu para 18,5%, então o quinto corte em seis meses, já que apenas em fevereiro a taxa tinha ficado inalterada em 19%, tal como aconteceu, depois, em abril, e agora em junho.

Desde janeiro de 2024 que a taxa, conhecida como 'prime rate', tem vindo progressivamente a descer, após seis meses consecutivos em máximos de 24,1%.

As oscilações da 'prime rate' estão associadas à taxa de juro de política monetária (taxa MIMO, que influencia a fórmula de calculo da 'prime rate') pelo banco central, para controlar a inflação.

O Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique decidiu em 26 de março nova descida da taxa de juro de política monetária MIMO, de 12,25%, em vigor desde janeiro, para 11,75%.

"Esta medida decorre, essencialmente, da manutenção das perspetivas da inflação em um dígito, no médio prazo, não obstante o aumento das incertezas quanto aos efeitos do agravamento do risco fiscal", refere-se no comunicado final da reunião CPMO, que acontece a cada dois meses.

O 'stock' do crédito à economia moçambicana cresceu 0,3% em março, para 284.964 milhões de meticais (3.994 milhões de euros), após a maior queda mensal num ano, em fevereiro, indicam dados oficiais noticiados este mês pela Lusa.

Segundo um relatório estatístico do Banco de Moçambique, este desempenho compara com os 284.045 milhões de meticais (3.981 milhões de euros) em fevereiro, representando então um recuo de quase 1%.

Contudo, o volume de crédito concedido pela banca moçambicana permanece longe do pico histórico de 290.973 milhões de meticais (4.079 milhões de euros) em novembro de 2024.

De acordo com os dados do banco central, o crédito a particulares continuava a liderar em março, subindo para quase 99.386 milhões de meticais (1.363 milhões de euros).

Seguia-se o setor dos transportes e comunicações, cujo total de crédito concedido pela banca cresceu em março para 24.940 milhões de meticais (350 milhões de euros), a indústria transformadora, com 22.314 milhões de meticais (312,8 milhões de euros), e o comércio, com 21.925 milhões de meticais (307,5 milhões de euros).

PVJ // CAD

Lusa/Fim