Na última atualização divulgada hoje, o plantel leonino, que esta época revalidou o título de campeão nacional e conquistou a Taça de Portugal, atingiu os 511 ME, o que representa um aumento de 23,5 ME.

Na sexta-feira, o Transfermarkt atualizou os valores de mercado dos jogadores da I Liga, tendo-se registado um aumento de vários futebolistas do Sporting: Morten Hjulmand, Ousmane Diomande e Francisco Trincão subiram cinco milhões, Zeno Debast e Eduardo Quaresma quatro, e Maxi Araújo três.

O avançado do Sporting Viktor Gyökeres é o jogador mais valioso da I Liga, com um valor de 75 ME, seguido do companheiro de equipa Hjulmand, que igualou o portista Samu, ao chegar aos 50 ME.

De acordo com o Transfermarkt, o segundo plantel mais valioso da Liga é o do Benfica, que soma 373,5 ME, depois de um aumento de 11 ME em relação à última atualização, seguido do FC Porto, que fecha o pódio, com um plantel a rondar os 327,9 milhões de euros, após uma subida de 15,2 ME.

