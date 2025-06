"Vivemos, sabemos e sentimos as injustiças e as desigualdades. E se há coisa que nós não aceitamos são as injustiças e as desigualdades. Para nós, não é possível continuarmos numa situação onde temos mais de dois milhões de pessoas no nosso país na pobreza, trezentas mil das quais crianças", disse Paulo Raimundo.

"Hoje, no Dia da Criança, é preciso não deixar passar isto ao lado, trezentas mil crianças na pobreza, que seriam 500 mil se não fossem os tais apoios ou os tais subsídios que alguns querem acabar", acrescentou o líder comunista, que falava na apresentação da lista de candidatos da CDU à Câmara Municipal de Sesimbra, liderada por Francisco Jesus.

Paulo Raimundo salientou o contraste entre esta realidade, de mais de dois milhões de pobres, incluindo trezentas mil crianças, e os lucros diários da banca, de "13 milhões de euros".

"Se quiséssemos fazer um exercício, com 13 milhões de euros de lucros por dia era rápido, era fácil e de um dia para o outro se resolvia a pobreza das trezentas mil crianças. Ora, nós não aceitamos que isto possa continuar assim", acrescentou Paulo Raimundo, que apelou à participação de todos numa marcha organizada pelo PCP, "de combate, de resistência e exigência, mas também de esperança de liberdade e democracia", que terá lugar em Lisboa e no Porto.

"No dia 26 de junho, o PCP realizará uma marcha sob o lema: cumprir a constituição, aumentar salários e pensões para uma vida melhor. Uma marcha por aquilo que importa, que é a vida das pessoas. Cumpra-se a constituição, salários, pensões, habitação, saúde, direitos das crianças, paz. Cumpra-se a constituição e a vida de todos será melhor", sublinhou.

Sobre a lista de candidatos da CDU às próximas eleições autárquicas no concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, Paulo Raimundo disse que "Sesimbra precisa da CDU e de mais CDU e a CDU precisa do seu povo, do povo de Sesimbra ainda mais mobilizado e ainda mais exigente, capaz de levar por diante a justa reivindicação a essa vida melhor a que tem direito".

"E para essa vida melhor a que tem direito é preciso dar mais força ao projeto da CDU", reiterou o líder do PCP.

A CDU governa o município de Sesimbra com três eleitos, os mesmos que o PS. O executivo camarário tem ainda mais um vereador eleito pelo Chega.

O atual presidente, Francisco Jesus, volta a ser o cabeça de lista da CDU à Câmara de Sesimbra nas próximas eleições autárquicas, que deverão ocorrer em setembro ou outubro.

GR // MCL

Lusa/Fim