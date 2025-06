"O que estava a começar a acontecer era um pouco injusto porque, digamos, o DOGE tornou-se o bode expiatório de tudo. Portanto, se houvesse cortes, reais ou imaginários, toda a gente culpava o DOGE", disse numa entrevista à cadeia de televisão CBS.

O diretor executivo da Tesla referiu que, nos 130 dias em que dirigiu o departamento, encontrou pessoas que pensavam que as iria impedir de receber dinheiro do Estado, "o que é completamente falso".

O desmantelamento de agências federais pelo DOGE este ano resultou na perda de muitos empregos públicos, na eliminação de programas públicos e numa série de ações judiciais.

Elon Musk anunciou a saída do Governo dos EUA na quinta-feira, dececionado com o megaprojeto fiscal e orçamental do presidente Donald Trump, que disse prejudicar o trabalho que desempenha como assessor na área da eficiência.

Na sua entrevista à CBS, Musk disse que, embora concorde com muito do que a administração Trump está a fazer, tem algumas divergências.

"Estou numa situação um pouco complicada: não quero falar contra a administração, mas também não quero assumir a responsabilidade por tudo o que ela faz", observou Musk.

