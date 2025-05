Vencedor das duas últimas edições do Open da Austrália e do Open dos Estados Unidos em 2024, Sinner, que procura o primeiro título em Roland Garros, impôs-se ao checo pelos parciais de 6-0, 6-1 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 35 minutos.

Semifinalista em 2024 na prova parisiense do Grand Slam, Sinner, que ainda não perdeu um 'set' desde o início do torneio, vai defrontar nos oitavos de final o russo Andrey Rublev, 17.º da hierarquia, que se qualificou após da desistência do francês Arthur Fils, devido a uma lesão na zona lombar.

AO // AO

Lusa/Fim