Banco Nacional de Angola mantém taxa de juro nos 15,5% O Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu hoje manter a taxa de juro de referência nos 15,5%, anunciou o governador do banco central após a reunião do Comité de Política Monetária.





José de Lima Massano referiu que, no mês de dezembro, o índice de preços no consumidor apresentou uma variação de 1,91% (face ao período homólogo), mantendo assim a trajetória de desaceleração e fixando-se em 16,9%, o nível mais baixo desde 2015.

"Constata-se a manutenção do processo desinflacionista que permitiu o alcance do objetivo de inflação anual, não obstante o aumento de tarifa de energia a introdução do IVA, do imposto especial de consumo, bem como da depreciação cambial ocorrida particularmente no ultimo trimestre de 2019", afirmou.

O BNA decidiu, por isso, manter a taxa nos 15,5%, "procurando manter o curso de estabilidade de preços na economia e apoiar o regime cambial adotado", com uma política monetária "que permanecerá restritiva ao longo de 2020".

A próxima sessão do comité vai ocorrer em 27 de março de 2020.

