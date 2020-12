"As raparigas em São Tomé e Príncipe enfrentam vários desafios para completar a sua educação, incluindo adolescência na gravidez, que é considerada a principal razão para decidirem abandonar a escola", explica-se no comunicado.

"O projeto vai apoiar os esforços para assegurar espaços seguros de aprendizagem, incluindo através da implementação de planos para combater a violência de género nas escolas e infraestruturas de água e saneamento, trabalhando com as famílias e as comunidades para empoderar as raparigas no contexto das normas sociais e tradições", diz o Banco Mundial.