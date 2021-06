Com as novas projeções, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) é revisto em alta em 0,9 pontos percentuais em 2021 e em 0,4 pontos percentuais em 2022, face às anteriores previsões de março, com o BdP a estimar que a economia recupere o nível de 2019 na primeira metade de 2022.

No Boletim de junho, hoje divulgado, o Banco de Portugal justifica esta revisão com as "perspetivas mais positivas para a atividade no curto prazo, essencialmente relacionadas com a melhoria da confiança dos agentes económicos, que se traduz numa reação mais rápida do que esperado da atividade económica ao levantamento das restrições a partir de março de 2021".

Segundo o documento, a recuperação da economia é "impulsionada no segundo trimestre de 2021 pela procura interna, em particular pelo consumo privado". Contudo, no segundo semestre de 2021 e em 2022, "o contributo das exportações é mais significativo", refletindo a recuperação na componente dos serviços.

Já em 2023, a procura interna e as exportações apresentam contributos semelhantes para o crescimento da atividade, acentua o BdP que espera que o consumo privado retome em 2022 os níveis registados antes da pandemia.

As previsões do Governo apontam para uma expansão do PIB de 4,0% em 2021, seguido de crescimentos de 4,9% em 2022 e de 2,8% em 2023.

Em maio, em entrevista à Lusa, o ministro das Finanças, João Leão, disse que Portugal poderá crescer até 5% este ano, acima dos 4% esperados no Programa de Estabilidade.

LT // JNM

Lusa/Fim