O comité de política monetária decidiu, por oito votos a favor e um contra, manter as taxas, depois de as ter reduzido de 4,75% para o nível atual de 4,5% na reunião de 06 de fevereiro.

Ao explicar a decisão, o organismo afirmou que "a incerteza sobre a política comercial global se intensificou", devido à guerra tarifária instigada pelos Estados Unidos, enquanto "outras incertezas geopolíticas aumentaram a volatilidade nos mercados financeiros".

Os membros do organismo optaram pela prudência face à recuperação do índice de preços no consumidor (IPC) do Reino Unido, que subiu para um máximo de 10 meses de 3% em janeiro, contra 2,5% no mês anterior.

O nível de inflação no Reino Unido está acima do objetivo oficial de 2% considerado ótimo pelo Banco de Inglaterra.

O banco central também avaliou a estabilidade do mercado de trabalho, que registou uma taxa de desemprego de 4,4% em dezembro, igual à do mês anterior, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Office for National Statistics (ONS).

O crescimento dos salários também se manteve em 5,9% nos três meses até janeiro, no nível mais elevado desde abril de 2024.

O ONS também revelou hoje que as vagas de emprego aumentaram pela primeira vez desde junho de 2022, tendo aumentado em mil para 816.000 durante esse período.

A economia do Reino Unido continua fraca, apesar dos esforços do Governo trabalhista, cuja prioridade política é impulsionar o crescimento.

O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,1% em janeiro, contra um avanço de 0,4% em dezembro, devido a um declínio da produção industrial, de acordo com os últimos dados do ONS.

O Governo de Keir Starmer está a tentar poupar nas despesas públicas, a fim de manter a disciplina orçamental, face às expectativas de que o Gabinete de Responsabilidade Orçamental (OBR) baixe as suas perspetivas económicas para o país num novo relatório em 26 de março.

Neste sentido, o Governo anunciou na terça-feira uma reorganização das prestações sociais para incentivar as pessoas com problemas de saúde física e mental e com deficiência a trabalharem se forem capazes de o fazer, com uma poupança prevista para o Estado de cerca de 5.000 milhões de libras (quase 6.000 milhões de euros) até 2029-30.

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 08 de maio.

MC // CSJ

Lusa/Fim