De acordo com o comunicado divulgado após a reunião do Comité de Política Monetária (CPM) , o BNA manteve a Taxa BNA (de referência para o mercado) em 19,5%, a taxa de Juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez (empréstimos concedidos aos outros bancos) em 20,5% e a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez (taxa a que são remunerados os depósitos no BNA) em 17,5%.

"Estas decisões tiveram em consideração o ambiente de incertezas no cenário internacional, que pode impactar negativamente a economia nacional, não obstante manter-se a trajetória de redução da inflação", justificou o BNA.

Segundo o BNA, a taxa de inflação caiu para 22,32% em abril de 2025, influenciada por maior disponibilidade de produtos essenciais, estabilidade cambial e uma política monetária considerada adequada.

No entanto, o banco central nota que o preço do petróleo --- principal fonte de receitas do Estado --- tem vindo a cair, com previsões das principais agências abaixo dos 70 dólares por barril para 2025, pressuposto do Orçamento Geral do Estado para 2025.

O saldo da conta de bens registou uma queda mensal de 14,56%, passando de 1,36 mil milhões de dólares (1,25 mil milhões de euros) em março para 1,16 mil milhões de dólares (1,07 mil milhões de euros) em abril de 2025.

Em termos acumulados, o saldo situou-se em 5,27 mil milhões de dólares (cerca de 4,85 mil milhões de euros) até abril de 2025, o que representa uma quebra de 33,17% face ao mesmo período de 2024, em que atingiu 7,88 mil milhões de dólares (7,25 mil milhões de euros).

O recuo prende-se com a redução de 1,92 mil milhões de dólares (cerca de 1,77 mil milhões de euros) nas exportações e com o aumento das importações em 698,41 milhões de dólares (aproximadamente 643 milhões de euros).

As reservas internacionais líquidas fixaram-se em 15,48 mil milhões de dólares (cerca de 14,24 mil milhões de euros), o que garante cobertura para 8,23 meses de importações de bens e serviços.

A próxima reunião do Comité de Política Monetária terá lugar na cidade do Soyo, província do Zaire, nos dias 17 e 18 de julho de 2025.

