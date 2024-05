Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,88%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,40% e o alargado S&P50 progrediu 1,17%.

"Foi por causa das boas notícias sobre a inflação, que saiu melhor do que esperado e recuou mesmo em termos anuais", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

O índice de preços no consumidor (IPC) nos EUA indicou uma variação positiva dos preços, em termos mensais, de 0,3% em abril, abaixo dos 0,4% esperados pelos analistas.

Em termos anuais, a inflação foi de 3,4%, abaixo dos 3,5% de março, na que foi a primeira redução da taxa desde janeiro.

A perspetiva de um corte da taxa de juro de referência da Reserva Federal (Fed) este ano foi reforçada, por este enfraquecimento no crescimento dos preços, o que fez cair o dólar em 0,66% face às principais divisas, cerca das 20.00 horas TMG.

Outro fator que ajudou as cotações das ações foi "o facto de as vendas do comércio retalhista terem sido mais fracas do que previsto", notou Cardillo.

"Isto indica que o consumidor começa a sentir o peso das taxas de juro elevadas. Se o consumidor reduz as suas despesas, isso deve ajudar a jugular a inflação", desenvolveu.

As vendas retalhistas estagnaram em abril, quando os analistas esperavam uma expansão em 0,4%.

"Se anda tivermos mais uma ou duas boas notícias do lado da inflação, a Fed poderá reduzir a taxa de juro pelo menos uma vez, talvez duas, este ano", previu Cardillo.

