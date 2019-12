Avaria na linha de alta tensão deixa norte de Moçambique sem energia As três províncias do norte de Moçambique estão sem corrente elétrica desde a manhã de hoje, anunciou em comunicado a empresa Eletricidade de Moçambique (EDM). economia Lusa economia/avaria-na-linha-de-alta-tensao-deixa-norte-de_5df384eff82d7c798270d471





A avaria registou-se por volta das 10:00 (menos duas em Lisboa), na Linha de alta-tensão Mocuba-Alto Molócue, na província da Zambézia, "provocando um corte no fornecimento de energia elétrica nas províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado", lê-se no comunicado.

Além das três províncias do Norte de Moçambique, o corte afetou também os distritos situados ao norte da província da Zambézia, no centro do país.