O anúncio foi feito hoje pelo chefe de Departamento de Acompanhamento das Empresas Públicas do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE), Ednilson Sousa, justificando a redução essencialmente pela "ligeira queda" da produção petrolífera da estatal Sonangol.

Deu conta que a Sonangol compreende 57% do valor do ativo agregado do SEP e a queda na sua produção teve reflexos nos resultados globais do setor empresarial neste período.

Em relação ao passivo agregado do SEP, este também caiu para 13,1% no exercício de 2022, fixando-se em 17,8 biliões de kwanzas (19,7 mil milhões de euros).

Segundo o responsável do IGAPE, que apresentou os resultados agregados do SEP referentes a 2022, a variação cambial do passivo monetário da Sonangol, em consequência da apreciação do kwanza, no período, uma vez que grande parte do ativo da petrolífera está denominado em moeda estrangeira "acabou por gerar esta mais-valia".

O capital próprio agregado do SEP fixou em 9 biliões de kwanzas (9 mil milhões de euros), um aumento de 15,5% face ao ano anterior, enquanto o produto bancário foi de 112,4 biliões de kwanzas (124 mil milhões de euros), aumento de 74,5%.

Ednilson Sousa explicou que 92 empresas constituíram o portfólio do SEP em 2022, mas destas 86 foram apenas consideradas empresas públicas e as restantes seis, com participações minoritárias, não integraram o relatório.

"Então, acabamos por reduzir de 92 para 86 empresas e destas encontramos nove empresas em estado paralisado ou em atividade dormente, que por este motivo acaba por não produzir relatório", justificou.

Das restantes 77 empresas em atividade operacional, o IGAPE trabalhou apenas com dados agregados de 71 empresas, uma vez que as restantes seis não fizeram reporte atempado à entidade.

O Caminho de Ferro de Luanda (CFL), Gráfica Popular, Grupo Interactive, a Gráfica Damer, o Entreposto Aduaneiro de Angola (EAA) e a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP) foram as empresas que não prestaram contas atempadas ao IGAPE.

"Ressalvar que, destas seis, duas prestaram-nos contas posteriormente ao fecho do relatório, nomeadamente o EAA e a ENAPP, e então já não foi possível integrá-las. Para efeitos deste relatório nós incidimos apenas a 71 empresas", observou Ednilson Sousa.

A Unitel, operadora nacionalizada, o Grupo Média Nova, a TV Zimbo, Gráfica Damer, Gráfica Interactive, empresas recuperadas pelo Estado angolano, e a Multitel, que resulta da transferência das participações do Banco de Comércio e Indústria ao IGAPE, integraram o SEP em 2022.

Em relação à aprovação das contas, do universo das 71 empresas do SEP em 2022, dez empresas tiveram as contas não aprovadas, 38 aprovadas com reserva e 23 aprovadas.

DYAS // LFS

Lusa/Fim