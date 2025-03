Ter equipas diversas é um elemento fundamental para uma organização ter sucesso. E essa diversidade vem, em primeiro lugar, da convivência entre pessoas jovens e com mais anos de experiência; depois, da constituição de equipas que juntem pessoas de valências, talentos e interesses diversificados (um artista entre gestores, um filósofo nos Recursos Humanos...). Mas nunca se pode prescindir de uma diferença que garante a complementaridade de pensamento e de comportamentos, aquela que é verdadeiramente capaz de derrubar as paredes de uma organização: o género.

Ter mulheres em toda a cadeia, desde a base até ao topo, é essencial para levar uma empresa por diante.

Quem o diz, sem papas na língua, é o CEO do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida, que destacou a importância da diversidade de género e de acabar com diferenças e preconceito em toda a pirâmide, no SW50 2025, evento que anualmente o banco dedica a distinguir 50 mulheres que estão a transformar a liderança em Portugal. Lembrando o momento em que a presidente do Santander, Ana Botín, quis conhecer os CEO das mais importantes empresas portuguesas e se viu numa sala com 25 homens, o banqueiro enalteceu a mudança que já leva o banco a ter metade das cadeiras de liderança ocupadas por mulheres e que se tem dedicado ativamente a tentar quebrar tetos e barreiras na sociedade portuguesa.

"O dia de hoje foi sobre talento, força e liderança no feminino. Ouvimos histórias reais de pessoas que fazem acontecer. Mas o mais importante não fica apenas aqui: o que conta mesmo é o exemplo que estas líderes dão todos os dias, inspirando quem está à sua volta e tornando as organizações melhores", destacou Pedro Castro e Almeida, numa tarde de celebração, no Edifício dos Leões, espaço da Fundação Santander Portugal.

Já com 14 anos de história, edições locais em países como Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, Chile, Alemanha, México, Polónia, Reino Unido, Uruguai e EUA e mais de 800 mulheres distinguidas a nível global, o SW50 reflete o apoio do banco à liderança feminina e à igualdade de oportunidades, dando a conhecer o papel das mulheres nas organizações. Entre 420 candidaturas em Portugal, foram selecionadas as 50 líderes desta 15.ª edição por um grupo de avaliadoras que incluiu alumni do SW50, elementos do board da PWN Portugal e a diretora de Pessoas e Cultura do Santander. Agora, as 550 líderes escolhidas (50 por cada país) que entram na comunidade global SW50 terão acesso a um curso online sobre liderança feminina concebido exclusivamente pela London School of Economics and Political Science (LSE).

Numa segunda fase, as selecionadas que forem consideradas as 50 melhores líderes do mundo terão a oportunidade de frequentar um curso presencial de alto desempenho em Londres, certificado pela LSE, com todos os custos cobertos (inscrição, propinas e alojamento), que ajudará as participantes a "aperfeiçoar o seu estilo de liderança, oferecendo-lhes uma visão exclusiva das técnicas de liderança global, acesso a conferências de grande impacto e sessões de coaching individuais e em grupo para partilharem experiências e reforçarem a sua rede internacional", explica o Santander, que há três décadas trabalha para diluir diferenças e apostar na diversidade, tendo já investido mais de 2,4 mil milhões de euros nestes temas e concedido 3,7 mil milhões em bolsas.

Eis as vencedoras do Santander W50 de 2025