É o reconhecimento do "contributo para os resultados obtidos" no ano passado pelo grupo de saúde liderado por Rui Diniz que o justifica. O empenho dos mais de 5 mil trabalhadores da CUF vai agora ser premiado com um bónus que, em média, representa mais 1,3 salários, impactando 5.225 colaboradores.

A informação foi dada numa comunicação interna a que o SAPO teve acesso e que revela que esta decisão decorre de um "investimento global de 11 milhões de euros, um aumento de 42% face ao último valor pago", representando o prémio 8% da massa salarial total.

"Nos últimos dias foram comunicados, pelas respetivas chefias, os prémios de carácter extraordinário aprovados pelo Conselho de Administração, e que são atribuídos este ano à luz dos sólidos resultados obtidos pela CUF em 2023", explica o grupo na dita mensagem aos colaboradores, em que o próprio CEO, Rui Diniz, agradece "o contributo de todos para o cumprimento dos objetivos", sublinhando "o trabalho e dedicação colocados ao serviço dos clientes" da CUF.

Líder na prestação privada de "cuidados de saúde de qualidade em Portugal", com uma rede de 31 hospitais, clínicas e um instituto e um total de 13 708 colaboradores e prestadores de serviços, esta não é a primeira vez que a CUF partilha os bons resultados com os seus colaboradores. Já há um ano, após subir salários em 8,9%, acima da inflação anual de 7,8%, o grupo de saúde distribuíra 8,7 milhões em dois prémios que pretendiam não apenas reconhecer o trabalho prosseguido mas também ajudar os trabalhadores a fazer face ao aumento do custo de vida.