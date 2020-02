Aprovação do Orçamento é "meio caminho andado" para legislatura correr bem - Costa

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que está "meio caminho andado" para que a legislatura corra bem com a aprovação, no primeiro ano, do "melhor Orçamento de sempre" do seu executivo.

