Segundo o despacho presidencial que aprova a decisão, a subscrição das ações enquadra-se no âmbito da consolidação das relações com as instituições financeiras internacionais, aumento da influência e poder de voto, bem como facilidades de acesso aos financiamentos e assistência técnica.

O pagamento, no valor de 79.633.152 dólares (73.211.412 euros), será dividido em oito prestações, ficando os atos e procedimentos necessários a cargo do titular do departamento ministerial responsável pelas Finanças Públicas.

RCR // JH

Lusa/fim