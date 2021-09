Os casos confirmados foram registados nas províncias de Luanda (332), Huambo (48), Huíla (27), Benguela (14), Cabinda (nove), Malanje (quatro), Bié, Cuando Cubango (dois cada), Cuanza Sul e Moxico (um), com idades entre 1 e 94 anos, sendo 236 do sexo masculino e 204 do sexo feminino.

No mesmo período foram reportadas quatro mortes em Benguela, duas cada em Cuando Cubango e Luanda, e uma cada em Bié, Malanje e Huíla, de sendo oito mulheres e três homens, entre 35 e 80 anos.

No mesmo período foram consideradas recuperadas da doença em Luanda 386 pessoas, seguindo-se Uíje com 32, Cuando Cubango com 19, Bié com 16, Huambo com 15, Huíla com 10, Namibe com oito, Benguela com sete e Moxico com três.

O país apresenta um cumulativo de 54.280 casos positivos, 1.471 óbitos, 47.175 recuperados da doença e 5.634 ativos, dos quais 36 em estado crítico, 51 graves, 179 moderados, 90 leves e 5.278 assintomáticos.

Estão internados 356 doentes, em quarentena institucional 193 pessoas e sob vigilância epidemiológica 3.132 contactos.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 4.116 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 980.020 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,5%.

A covid-19 provocou pelo menos 4.725.638 mortes em todo o mundo, entre 230,52 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

NME // LFS

Lusa/Fim