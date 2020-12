Segundo uma fonte ligada ao setor, o encontro, por videoconferência, sob presidência do príncipe herdeiro Abdul Aziz Bin Salma, ministro da Energia da Arábia Saudita, e copresidido por Alexander Novak, ministro da Energia da Rússia, vai analisar o relatório do Grupo Técnico Conjunto sobre a evolução do mercado global de petróleo, seus níveis de conformidade, e perspetivas para os meses seguintes.

O titular da pasta dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola, Diamantino de Azevedo, participará do encontro, já na qualidade de presidente da Conferência de Ministros da OPEP, estando previsto um pronunciamento durante a sessão.

No mesmo dia, segundo a informação a que a Lusa teve hoje acesso, decorrerá a 23.ª reunião de ministros da OPEP e seus parceiros não-OPEP, signatários da Declaração de Cooperação (assinada em 2016).

Angola assumiu em novembro deste ano a presidência da Conferência de Ministros da OPEP, órgão ao qual foi admitido como membro de pleno direito em 2006.

O país lusófono prevê passar a sua produção diária atual de 1,249 milhões de barris de petróleo para 1,267 milhões de barris no próximo mês, perspetivando ainda atingir 1,319 milhões de barris por dia no final de 2021.

A informação foi avançada pelo secretário de Estado dos Petróleos, José Alexandre Barroso, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, durante o conselho consultivo do Ministério dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, realizada em novembro.

José Alexandre Barroso disse, na altura, que esses dados confirmam claramente que os níveis de produção da OPEP não estão condicionados pelo volume de produção ficado pela organização, mas pelo declínio natural dos campos, suspensão da atividade de sondagem em 2020, motivada pela pandemia de covid-19 e pela ausência de investimentos na exploração em geral.

O governante angolano referiu igualmente que Angola participa nas atividades da OPEP com o principal objetivo de partilhar do esforço para a estabilização do mercado internacional de petróleo.

