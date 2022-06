Segundo o secretário de Estado para as Autarquias Locais angolano, Márcio Daniel, dos 2.710 projetos inscritos no PIIM cerca de 2.040 estão em execução nas 18 províncias angolanas com a respetiva verba assegurada.

O governante, que falava por ocasião da 4.ª reunião ordinária da Comissão Interministerial de Implementação do PIIM, fez saber também que até final do presente ano 80% dos projetos do PIIM estarão concluídos.

"No total de 1.749 projetos, até ao final do ano nós teremos concluído 1.405 projetos, o que quer dizer que 80% da carteira PIIM inicial será concluída até ao final do ano, o que faz com que o nosso balanço seja positivo em relação ao total de projetos que inicialmente integraram a carteira", disse.

O plano de dimensão nacional inscreve projetos dos setores da educação, saúde, estradas secundárias e terciárias, segurança pública e ordem pública, agricultura, infraestruturas administrativas, saneamento básico, água, energia, entre outros.

O PIIM, lançado em junho de 2019 pelo Presidente angolano, João Lourenço, está orçado em 2 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros), recursos provenientes do Fundo Soberano de Angola, com as autoridades a garantirem que o mesmo está a ser executado "sem o recurso a endividamento público".

A reunião da Comissão Interministerial para a Implementação do PIIM, presidida hoje pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, fez o balanço dos projetos em curso e o seu grau de execução física e financeira.

