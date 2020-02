Angola e Zâmbia assinam acordo de cooperação no setor elétrico Angola e Zâmbia assinaram um acordo de cooperação no setor elétrico, mediante o qual os municípios angolanos fronteiriços à Zâmbia passarão a receber energia eléctrica daquele país. economia Lusa economia/angola-e-zambia-assinam-acordo-de-cooperacao-_5e5aa9a117f0f312cfae1b38





A Rede Nacional de Transporte (RNT), por parte de Angola, e a Zambian Electricity Supply Corporation (ZESCO), pela Zâmbia, serão as principais operadoras do acordo de cooperação, segundo um comunicado do ministério angolano das Relações Exteriores.

Os titulares dos dois ministérios da Energia nomeadamente, João Batista Borges, por Angola e Matthew Njhuwa, pela Zâmbia, deram indicações no sentido de as duas operadoras públicas iniciarem imediatamente as ações constantes do acordo, nomeadamente, a criação de mecanismos que viabilizem a troca de informação e intercâmbio constantes, bem como a implementação de projectos de interconexão de transmissão.

Antes da assinatura do acordo, o ministro angolano da Energia e Águas participou também na sétima reunião do Conselho de Ministros da ZAMCOM, um órgão regional, integrado por oito países, cujo propósito é a gestão da bacia hidrográfica de Zambezi.

Na mesma ocasião, o embaixador de Angola na Zâmbia, Azevedo Francisco, que acompanhou a visita, destacou "o bom momento das relações entre Angola e Zâmbia" e anunciou que será assinado em Março, em Luanda, um acordo para a construção do oleoduto, destinado ao fornecimento de derivados de petróleo de Angola para Zâmbia.

Em Abril deste ano, o ministro zambiano da Energia irá visitar Angola com uma delegação composta por técnicos e empresários do sector eléctrico, visando identificar outras áreas de interesse comum e promover a troca de experiências.

O fornecimento de energia à Zâmbia é assegurado, em 85%, por quatro fontes hidroelétricas e uma estação térmica.

