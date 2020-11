Nas últimas 24 horas, registaram-se mais duas mortes, uma no Cuando Cubango e outra no Malanje, um homem e uma mulher, de 80 e 89 anos, respetivamente.

Franco Mufinda adiantou, no balanço epidemiológico diário, que 149 casos foram detetados na província do Cuanza Sul, onde foi efetuado um rastreio no Instituto Médio dos Petróleos, 56 em Luanda, 11 em Benguela, sete na Lunda Sul, três no Namibe e no Huambo, e um no Cuando Cubango.